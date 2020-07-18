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Пожилая петрозаводчанка устояла перед мошенниками и осталась при деньгах

Новости. Общество
12:32, 19 Июля 2020
фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov
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В Петрозаводске мошенники попытались обмануть 80-летнюю женщину, но у них ничего не получилось, сообщили в МВД Карелии.

Ночью в квартире пожилой женщины раздался телефонный звонок. Она узнала, что ее внук стал участником ДТП, за что ему грозит уголовная ответственность. Чтобы урегулировать ситуацию, требовалось заплатить 200 тысяч рублей.

Женщина была проинформирована о таких способах мошенничества и сразу прекратила разговор. Спустя время незнакомец перезвонил вновь и сообщил, что с минуты на минуту к дому пенсионерки подъедет курьер, которому следует передать деньги.

Это требование она также оставила без внимания, но сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

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