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Пожилая женщина, заболевшая пневмонией, умерла в Петрозаводске

Новости. Общество
10:05, 14 Июля 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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В Петрозаводске зарегистрирована еще одна смерть пациента с диагнозом внебольничная пневмония, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие 24 часа в Карелии зарегистрирован 1 летальный исход пациента с диагнозом внебольничная пневмония: умерла 90-летняя женщина, у которой были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID -19 у умершей был отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 881 пациент, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 10 человек.

Оперштаб напоминает, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Комментарии

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Изя
2020-07-14 10:53:45
За 3,5 месяца умерло 64 и 881 госпитализированы . Что это ???? Разве это медицина ? Это пшик и отсутствие медицины вообще . бутафория не более того :)
Гость
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