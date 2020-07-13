Пожилая женщина, заболевшая пневмонией, умерла в Петрозаводске

В Петрозаводске зарегистрирована еще одна смерть пациента с диагнозом внебольничная пневмония, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие 24 часа в Карелии зарегистрирован 1 летальный исход пациента с диагнозом внебольничная пневмония: умерла 90-летняя женщина, у которой были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID -19 у умершей был отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 881 пациент, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 10 человек.

Оперштаб напоминает, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.