Пожилая жительница Карелии умерла в больнице от пневмонии

За минувшие сутки в республике зарегистрирована еще одна смерть от внебольничной пневмонии.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 80-летняя женщина с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Тест на COVID -19 отрицательный.



Три человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1095 пациентов, 71 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.