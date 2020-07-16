Пожилой водитель перевернул микроавтобус на дороге в Карелии

В Кемском районе 61-летний водитель перевернулся на микроавтобусе, в аварии пострадали две пассажирки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минуший четверг, 16 июля, в 11.15 в Кемском районе, на 922 км федеральной автодороги "Кола" Санкт-Петербург – Мурманск, водитель микроавтобуса Nissan Vanette, 61-летний житель Владимирской области, не справился с управлением, допустив опрокидывание транспортного средства на проезжей части.

В результате происшествия пострадали две пассажирки - 62 и 59 лет жительницы Владимирской области.