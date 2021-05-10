Пожилой житель Карелии умер от пневмонии

Всего за время пандемии от пневмонии в Карелии скончались 139 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 9 человек, также зарегистрирован один летальный исход: умер заболевший пневмонией мужчина 1936 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5946 пациентов, 139 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.