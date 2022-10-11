Пожилые люди в Петрозаводске регулярно страдают от побоев и других форм насилия

Врачи, работники социальных служб и общественники Петрозаводска решили объединиться для защиты пожилых людей от насилия.

С этой целью в Петрозаводске прошел круглый стол, посвящённый профилактике жестокого и пренебрежительного отношения к людям старшего возраста. Организатором выступила РОО «Карельская ассоциация приёмных родителей».

В нем участвовали представители органов исполнительной власти, учреждений социального обслуживания, социально ориентированных некоммерческих организаций Карелии, а также работники Больницы скорой медицинской помощи.

О результатах дискуссии БСМП сообщила на своей официальной странице Вконтакте.

По словам сотрудников больницы, они часто сталкиваются с нежеланием родственников забирать домой пожилых родственников. Некоторые пострадавшие регулярно поступают в стационар после избиения близкими людьми.

«Точной статистики, сколько пожилых людей сталкиваются с проблемой насилия, в России нет. Но, по мнению экспертов, ситуация аналогичная европейской. Страшные цифры были озвучены. Ежегодно в Европе 2500 пожилых людей погибают от рук близких. Кого-то били, к кому-то применяли недопустимые меры обращения (связывали, оставляли неподвижными на длительное время). Кто-то умирал от тоски, от осознания ненужности и безысходности, от нехватки внимания и заботы. Страшно, что многие из пострадавших людей боялись говорить правду, предпринимать какие-то действия, забирали поданные ранее заявления в полицию об избиении или ненадлежащем уходе, прощали сыновей и дочерей, всячески их оправдывая», — рассказали в БСМП.

По мнению участников круглого стола, эта встреча стала началом будущей совместной работы представителей различных организаций по предупреждению жестокого обращения с пожилыми людьми.