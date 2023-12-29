Пожилые погорельцы из поселка Кедрозеро в Кондопожском районе Карелии нуждаются в помощи

Пожар в поселке З января 2024 года полностью уничтожил дом.

Как рассказали в паблике Жесть Карелия, пожилым людям, погорельцам из Кедрозеро, необходима помощь.

Пожар в поселке З января 2024 года полностью уничтожил дом. Хозяева, пожилые люди, находились в бане. При попытке тушения и спасения домашних животных, Николай получил ожоги и обморожения 2-3 степени. Сгорело все имущество.

Предложенное жилье нуждается в ремонте. Погорельцев на первое время обеспечили одеждой, обувью, постельными принадлежностями и посудой, сообщили в группе.

Уточнить подробную информацию можно по телефону: 8 921 626 17 43, Николай Александрович Костюк