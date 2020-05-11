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Пожилые жители поселка Карелии получили подарки ко Дню Победы от неравнодушных граждан (ФОТО)

Новости. Общество
08:45, 12 Мая 2020
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Благотворители назвали этот проект "Love Karelia"и подарили ветеранам, блокадникам, труженикам тыла и детям войны из поселка Вешкелица Суоярвского района подарки в честь Дня Победы.

Этот благотворительный проект придумали наши соотечественницы Ольга Мюллер и Наталья Вдовицына, которые в настоящее время живут за границей, но до сих пор тесно связаны с Карелией.

Благодаря им, 38 жителей поселка Вешкелица Суоярвского района Карелии – ветераны, труженики тыла, блокадники и дети войны – получили замечательные подарки к 75-летию Великой Победы - продуктовые наборы и фабричную домашнюю обувь. В канун праздника их вручили пожилым жителям поселка волонтеры и представители местной власти. 

Напомним, примерно год назад в поселке Вешкелица под руководством республиканского отделения КПРФ началась активная работа, связанная с поддержкой пожилых людей, которые родились в довоенные годы и чье детство пришлось на суровое военное время. Детям войны вручили специальные медали, они получили поддержку со стороны районного отделения КПРФ, в течение года проводились мероприятия с их участием. Благотворительный проект "Love Karelia" к празднику Победы стал частью совместной работы по поддержке старшего поколения.

Руководитель республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов сердечно поблагодарил создателей проекта "Love Karelia", а также депутата Вешкелицы Светлану Логинову, администрацию Вешкельского сельского поселения и главу администрации Суоярвского муниципального района Романа Петрова за заботу о людях, которые пережили ужасы войны, а затем принимали участие в восстановлении страны.

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