Правила начисления зарплат в России решили изменить

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о праве работника на выбор банка для начисления зарплаты.

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность – от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Второй документ (вносит изменения в Трудовой кодекс) предлагает увеличить срок, в который работник должен сообщить о желании сменить кредитную организацию – его предлагается увеличить с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты, пишет Lenta.ru.

Согласно данным Роструда, в 2018 году была выявлена 81 тысяча нарушений по оплате труда, из них около 10 процентов касаются порядка, места и срока выплаты зарплат. В правительстве пояснили, что нарушение права сотрудника на выбор организации для начисления зарплаты может давать преимущества банку "зарплатного проекта" не только при привлечении средств на счета, но и при других видах деятельности. В отдельных случаях это может ограничивать конкуренцию на рынке.

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене "зарплатного рабства". Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

В марте 2019 года зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин заявил, что принятый в 2014 году закон не решил проблему "зарплатного рабства". По его словам, большинство работников в России остаются привязанными к банку, с которым у организации заключен договор.