Правила призыва в армию изменились в России с 1 сентября

Теперь призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться.

Как сообщают Известия, изменения внесены в ст. 22, 23, 24 и 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

Так, право добровольного отказа от отсрочки или полного освобождения от призыва предоставляется родным братьям и сыновьям лиц, погибших, умерших, получивших ранения при прохождении военной службы или во время нахождения на военных сборах, а также обладателям ученой степени.

Также этим правом могут воспользоваться студенты-очники программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Чтобы отказаться от отсрочки, нужно подать заявление в приемную комиссию военкомата, уточняет "Газета.ру".

Срочники, призвнные до 1 сентября 2019 года, могут демобилизоваться досрочно, если основание для этого появилось в период прохождения службы. Таковым является, например, рождение второго ребенка.

В мае в Минобороны выступали за ужесточение процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах. Так, врачей предлагалось наделить правом перепроверять здоровье получивших отсрочку призывников дважды в год во время призывных кампаний, а комиссии - возможностью ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.