Подписаться
Новости. Общество
14:36, 01 Сентября 2019
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

Правила призыва в армию изменились в России с 1 сентября

Загрузка...

Теперь призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться.

Как сообщают Известия, изменения внесены в ст. 22, 23, 24 и 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

Так, право добровольного отказа от отсрочки или полного освобождения от призыва предоставляется родным братьям и сыновьям лиц, погибших, умерших, получивших ранения при прохождении военной службы или во время нахождения на военных сборах, а также обладателям ученой степени.

Также этим правом могут воспользоваться студенты-очники программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Чтобы отказаться от отсрочки, нужно подать заявление в приемную комиссию военкомата, уточняет "Газета.ру".

Срочники, призвнные до 1 сентября 2019 года, могут демобилизоваться досрочно, если основание для этого появилось в период прохождения службы. Таковым является, например, рождение второго ребенка.

В мае в Минобороны выступали за ужесточение процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах. Так, врачей предлагалось наделить правом перепроверять здоровье получивших отсрочку призывников дважды в год во время призывных кампаний, а комиссии - возможностью ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.08.2019, 11:23
Бывший замначальника президентского училища в Петрозаводске обвиняется в жестокости к кадетам
28.08.2019, 12:29
"Мы не шахтеры, мы касками стучать не будем"
01.09.2019, 09:05
"Они сядут на скамью подсудимых, и это совершенно реально"
29.08.2019, 12:12
Школьный автобус с 13 учителями перевернулся в Карелии, есть пострадавшие
26.08.2019, 16:08
Пенсионерка из Карелии выиграла в лотерею трехкомнатную квартиру в Москве
30.08.2019, 09:55
"Никогда не забуду, как меня убивали"

Аналитика

30.08.2019 13:09
Обществоведение
Тайна, зарытая в землю 2
Снос аварийных домов в поселке Шальский Пудожского района Карелии грозит обернуться уголовным делом.
"Такой масштабной модернизации в сфере образования Карелии не проводилось много десятилетий" 12
29.08.2019 12:44
"Мы не знаем, куда идем" 7
28.08.2019 13:43
"Мы не шахтеры, мы касками стучать не будем" 3
28.08.2019 12:29
Довыборы в Петросовет: Не врать, не бояться, эффективно работать
28.08.2019 09:55
Вся аналитика

Чтиво

30.08.2019 09:55
Частная жизнь
"Никогда не забуду, как меня убивали" 3
Четверо карельских подростков, едва не лишившие жизни незнакомого им человека, отправились в воспитательную колонию на 2,5 года.
День Республики: послевкусие 1
26.08.2019 13:06
Идет охота на скрины
26.08.2019 10:26
Адреналин в крови
22.08.2019 14:35
архив чтиво

Медиа

День Государственного флага в Петрозаводске 2019
22.08.2019 17:13
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»