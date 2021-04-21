Деньги понадобились на покрытие дефицита республиканского бюджета.

Правительство Карелии намерено взять взаймы 200 миллионов рублей для покрытия дефицита республиканского бюджета и погашения долговых обязательств региона. С этой целью глава республики Артур Парфенчиков поручил карельскому министерству финансов найти исполнителя пяти государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредита, которым планируется пользоваться в течение ближайших трех лет.

Эти услуги обойдутся Карелии в 33 миллиона рублей. Напомним, к началу апреля государственный долг республики составил около 22 миллиардов рублей.