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Правительство Карелии намерено взять взаймы 200 миллионов

Новости. Экономика
11:14, 22 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Деньги понадобились на покрытие дефицита республиканского бюджета.

Правительство Карелии намерено взять взаймы 200 миллионов рублей для покрытия дефицита республиканского бюджета и погашения долговых обязательств региона. С этой целью глава республики Артур Парфенчиков поручил карельскому министерству финансов найти исполнителя пяти государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредита, которым планируется пользоваться в течение ближайших трех лет.

Эти услуги обойдутся Карелии в 33 миллиона рублей. Напомним, к началу апреля государственный долг республики составил около 22 миллиардов рублей.

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Комментарии

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udo
2021-04-22 11:20:07
Естественно без отдачи. Москва простит.((
Гость
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