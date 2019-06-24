Правительство Карелии отменило преференции госкомпаниям

Правительство Карелии выполнило предписание УФАС и отменило незаконное решение о предоставлении определенных субсидий на поддержку животноводства государственным компаниям.

Претензии УФАС вызвало постановление правительства, согласно которому в 2019 году субсидии на поддержку доходности в области животноводства предусмотрены для организаций с государственной долей собственности более 50%. Таким образом, по оценке УФАС, под условия предоставления субсидий в итоге попали всего 4 хозяйствующих субъекта.

УФАС пояснило, что действия карельского правительства по сужению круга получателей субсидии ставят негосударственные предприятия в неравные экономические условия по сравнению с госпредприятиями и создает угрозу их банкротства.

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