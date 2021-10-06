Правительство Карелии распределило около 185 миллионов рублей на обеспечение жильем детей-сирот

Самую большую сумму субсидий получил Петрозаводский городской округ.

Правительство Карелии распределило субсидии муниципальным образованиям республики на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели в нынешнем году выделено около 185 миллионов рублей.

Самая большая сумма субсидий досталась Петрозаводскому городскому округу – около 85,5 миллиона. Крупными получателями средств на приобретение жилья для детей-сирот стали также Олонецкий район – 10,2 миллиона, Кондопожский район – 9,8 миллиона, а также Медвежьегорский район – 9,5 миллиона. Кроме того, в нераспределенном резерве остались около 9,2 миллиона рублей.