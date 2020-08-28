Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с экономически более развитой областью" 12
Сегодня 12:29
Розыск вологжанина, заблудившегося в лесу Карелии, прекращен
Сегодня 10:01
Карелия: есть ли жизнь после юбилея? 8
Сегодня 11:53
Предприниматель, осужденный за взятки чиновникам правительства Карелии, вышел на свободу 2
Сегодня 06:40
Еще одна пожилая жительница Карелии стала жертвой COVID-19 3
Сегодня 08:46

Правительство Карелии решает вопрос по возобновлению железнодорожного сообщения с Питкярантой

Новости. Общество
18:46, 28 Августа 2020
фото: Правительство Карелии
Загрузка...

Совместная работа gравительства Карелии и ОАО "РЖД" улучшит транспортное сообщение с Питкярантским районом и повысит туристическую привлекательность Северного Приладожья, сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе рабочей поездки в Питкярантский район глава Республики Карелия Артур Парфенчиков посетил железнодорожную станцию Питкяранта и провёл выездное совещание по вопросу готовности принимать пассажирские поезда. Глава республики осмотрел железнодорожный вокзал и убедился, что инфраструктура готова принимать пассажиров.

Открывая совещание, глава Карелии отметил, что благодаря консолидированной работе правительства Республики Карелия и ОАО "РЖД" в 2019 году организовано ежедневное железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Сортавалой. Удобное расписание, доступная стоимость билетов, комфортное размещение – все ориентировано на пассажиров, на то, чтобы быстро и в хороших условиях добраться из Ленинградской области и Санкт-Петербурга  в  карельское Приладожье. Организация движения поездов «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала и рускеальскогоретропоезда способствует также и развитию межрегионального сотрудничества в сфере туризма.

С учетом того, что на территории Питкярантского района расположен ряд таких привлекательных туристических объектов, как водопад "Белые мосты" (Юканкоски),  Варашев камень, Уксинскаяозовая гряда и другие, назрела идея возобновления железнодорожного сообщения с городом Питкяранта. Это окажет положительное влияние на развитие туристской отрасли района.

Сейчас рассматривается несколько вариантов железнодорожного сообщения.Это использование прицепных вагонов к поездам дальнего следования Санкт-Петербург – Петрозаводск и Санкт-Петербург – Мурманск (соответствующее обращение в адрес заместителя генерального директора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозками Д.В. Пегова будет направлено), восстановление движения пригородного поезда Лодейное Поле – Питкяранта; организация движения пригородного поезда по маршруту Петрозаводск – Суоярви – Сортавала – Питкяранта.Проводится аналитическая работа по возможной загруженности этих направлений, ведутся переговоры с РЖД.

Подводя итоги, Артур Парфенчиков отметил: " Новые железнодорожные и авиамаршруты, автомобильные дороги  - это один из инструментов решения социальных задач, создания более комфортных условий для жителей республики. Поставив задачу по возобновлению железнодорожного сообщения с Питкярантой, мы думаем, в первую очередь о людях, которые здесь живут, чтобы у них, была возможность быстро и комфортно добраться поездом до Петрозаводска или Санкт-Петербурга. По мере расширения туристического потока железнодорожный транспорт будет все более востребован. Поэтому в будущем возможен и маршрут ретропоезда Сортавала - Питкяранта с остановками на отреставрированных старинных станциях и вокзалах".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-28 19:18:23
Говорит много , коряво и ни о чём (((((((((( :)
Os
2020-08-28 19:07:24
У Варашева камня надо инфраструктуру создать, мостки, какие-нибудь. А так - интересный объект.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:53
Личное мнение
Карелия: есть ли жизнь после юбилея? 8
"Подарков" федерального центра республике в ближайшие годы не будет.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»