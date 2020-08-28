Правительство Карелии решает вопрос по возобновлению железнодорожного сообщения с Питкярантой

Совместная работа gравительства Карелии и ОАО "РЖД" улучшит транспортное сообщение с Питкярантским районом и повысит туристическую привлекательность Северного Приладожья, сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе рабочей поездки в Питкярантский район глава Республики Карелия Артур Парфенчиков посетил железнодорожную станцию Питкяранта и провёл выездное совещание по вопросу готовности принимать пассажирские поезда. Глава республики осмотрел железнодорожный вокзал и убедился, что инфраструктура готова принимать пассажиров.

Открывая совещание, глава Карелии отметил, что благодаря консолидированной работе правительства Республики Карелия и ОАО "РЖД" в 2019 году организовано ежедневное железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Сортавалой. Удобное расписание, доступная стоимость билетов, комфортное размещение – все ориентировано на пассажиров, на то, чтобы быстро и в хороших условиях добраться из Ленинградской области и Санкт-Петербурга в карельское Приладожье. Организация движения поездов «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала и рускеальскогоретропоезда способствует также и развитию межрегионального сотрудничества в сфере туризма.

С учетом того, что на территории Питкярантского района расположен ряд таких привлекательных туристических объектов, как водопад "Белые мосты" (Юканкоски), Варашев камень, Уксинскаяозовая гряда и другие, назрела идея возобновления железнодорожного сообщения с городом Питкяранта. Это окажет положительное влияние на развитие туристской отрасли района.

Сейчас рассматривается несколько вариантов железнодорожного сообщения.Это использование прицепных вагонов к поездам дальнего следования Санкт-Петербург – Петрозаводск и Санкт-Петербург – Мурманск (соответствующее обращение в адрес заместителя генерального директора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозками Д.В. Пегова будет направлено), восстановление движения пригородного поезда Лодейное Поле – Питкяранта; организация движения пригородного поезда по маршруту Петрозаводск – Суоярви – Сортавала – Питкяранта.Проводится аналитическая работа по возможной загруженности этих направлений, ведутся переговоры с РЖД.

Подводя итоги, Артур Парфенчиков отметил: " Новые железнодорожные и авиамаршруты, автомобильные дороги - это один из инструментов решения социальных задач, создания более комфортных условий для жителей республики. Поставив задачу по возобновлению железнодорожного сообщения с Питкярантой, мы думаем, в первую очередь о людях, которые здесь живут, чтобы у них, была возможность быстро и комфортно добраться поездом до Петрозаводска или Санкт-Петербурга. По мере расширения туристического потока железнодорожный транспорт будет все более востребован. Поэтому в будущем возможен и маршрут ретропоезда Сортавала - Питкяранта с остановками на отреставрированных старинных станциях и вокзалах".