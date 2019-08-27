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Новости. Экономика
15:04, 27 Августа 2019
фото: pixabay.com / stevepb

Правительство Карелии утвердило бездефицитный бюджет на 2020 год

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Правительство Карелии утвердило основные характеристики бюджета республики на 2020-2022 годы – он будет бездефицитным, как и в 2019 году.

Решение было принято сегодня на заседании кабинета министров.

Заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков напомнил, что власти республики по соглашению с Минфином России обязаны ежегодно сокращать размер государственного долга. Это влияет на основные характеристики бюджета – расходы региональной казны не должны превышать доходы, что подразумевает нулевой дефицит, пишут "Вести Карелии".

"В продолжение уже проводимой работы по снижению долговой нагрузки при планировании характеристик в 2020 году и плановом периоде учтен нулевой дефицит", - сказал Грищенков.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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zanoza
2019-08-27 15:52:39
И какой толк в этом бездефицитном бюджете? Живём уже третий квартал при таком бюджете и ничего к лучшему не происходит.
Вася
2019-08-27 16:21:44
zanoza, В Рай хочешь?
елпидифор
2019-08-27 15:52:05
А какой он еще может быть - "Начальник приказал!" как говорил герой Евстигнеева в фильме "Место встречи..." А его все равно "закрыли". Так и тут; начальник Кремль решает все, и какой у нас "бездефицит", если все отобрали и на трансферы живем, пока хорошо ведем себя.

аорил Евстигнее
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