Правительство Карелии утвердило бездефицитный бюджет на 2020 год

Правительство Карелии утвердило основные характеристики бюджета республики на 2020-2022 годы – он будет бездефицитным, как и в 2019 году.

Решение было принято сегодня на заседании кабинета министров.

Заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков напомнил, что власти республики по соглашению с Минфином России обязаны ежегодно сокращать размер государственного долга. Это влияет на основные характеристики бюджета – расходы региональной казны не должны превышать доходы, что подразумевает нулевой дефицит, пишут "Вести Карелии".

"В продолжение уже проводимой работы по снижению долговой нагрузки при планировании характеристик в 2020 году и плановом периоде учтен нулевой дефицит", - сказал Грищенков.

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