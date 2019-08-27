Правительство Карелии утвердило бездефицитный бюджет на 2020 год

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Правительство Карелии утвердило основные характеристики бюджета республики на 2020-2022 годы – он будет бездефицитным, как и в 2019 году.
Решение было принято сегодня на заседании кабинета министров.
Заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков напомнил, что власти республики по соглашению с Минфином России обязаны ежегодно сокращать размер государственного долга. Это влияет на основные характеристики бюджета – расходы региональной казны не должны превышать доходы, что подразумевает нулевой дефицит, пишут "Вести Карелии".
"В продолжение уже проводимой работы по снижению долговой нагрузки при планировании характеристик в 2020 году и плановом периоде учтен нулевой дефицит", - сказал Грищенков.
Подробнее читайте в материале издания.
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