Правительство Карелии утвердило сумму расходов на финансирование программы капремонта в 2022 году

Республиканский фонд капитального ремонта вправе потратить на эти цели около миллиарда рублей.

Правительство Карелии утвердило сумму расходов, которую региональный оператор капитального ремонта вправе потратить в 2022 году на финансирование республиканской программы капремонта в многоквартирных домах. Согласно правительственному постановлению, эта сумма составляет 1 миллиард 40 миллионов 432 тысячи рублей. Речь идет о средствах, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах.

Напомним, региональным оператором капремонта в Карелии является республиканский Фонд капитального ремонта, учрежденный карельским Минстроем. В январе нынешнего года новым руководителем фонда назначен бывший генеральный директор ГУП «Карелэнергоресурс» Александр Евстифеев.