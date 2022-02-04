890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Эксперты рассказали о самом выгодном способе покупки валюты 1
Сегодня 00:10
«Ждем с замиранием сердца»: в Госдуме назвали экотехнопарк в Карелии будущим страны
Новое
Сегодня 11:22

Правительство Карелии утвердило сумму расходов на финансирование программы капремонта в 2022 году

Новости. Экономика
10:44, 07 Февраля 2022
фото: © belive.ru

Новости партнеров

Республиканский фонд капитального ремонта вправе потратить на эти цели около миллиарда рублей.

Правительство Карелии утвердило сумму расходов, которую региональный оператор капитального ремонта вправе потратить в 2022 году на финансирование республиканской программы капремонта в многоквартирных домах. Согласно правительственному постановлению, эта сумма составляет 1 миллиард 40 миллионов 432 тысячи рублей. Речь идет о средствах, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах.

Напомним, региональным оператором капремонта в Карелии является республиканский Фонд капитального ремонта, учрежденный карельским Минстроем. В январе нынешнего года новым руководителем фонда назначен бывший генеральный директор ГУП «Карелэнергоресурс» Александр Евстифеев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 11:22
Капитал
«Ждем с замиранием сердца»: в Госдуме назвали экотехнопарк в Карелии будущим страны
Строительство первого в России экотехнопарка по переработке твердых коммунальных отходов в грунт и биогаз планируется начать в Карелии в 2022 году, а через несколько лет – в других регионах страны.
Эпидемиолог Александр Гаврилов: «Человечеству долго предстоит жить с этим вирусом» 6
04.02.2022 15:25
Миллионы для «Горы победы» 1
04.02.2022 09:02
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения» 10
03.02.2022 08:59
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2022 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 8
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»