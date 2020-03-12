Правительство Карелии уволило гендиректора единого расчетного центра республики

Генеральный директор единого расчетного центра Карелии Александр Ратников уволен по решению работодателя, сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений.

В пятницу, 13 марта, гендиректор единого расчетного центра Карелии Александр Ратников покинул свой пост.

Как рассказали "Столице на Онего" в министерстве имущественных и земельных отношений, генеральный директор единого расчетного центра Карелии Александр Ратников уволен по статье 81 Трудового Кодекса, по решению работодателя.

Напомним, Александр Ратников был назначен генеральным директором АО "ЕРЦ РК" 23 августа 2018 года. В 2016 году Ратников занимал пост заместителя Ирины Мирошник и председателя комитета экономики, муниципального имущества и землепользования администрации Петрозаводска.