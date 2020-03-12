890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске 5
12.03.2020 20:28
Водитель школьного автобуса в Карелии подверг детей опасности
Сегодня 09:01
Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего с места ДТП в Петрозаводске
Сегодня 09:38
Иномарка сбила пешехода на Кукковке (ВИДЕО) 2
Сегодня 13:35
Разрушившийся новый лестничный спуск в Петрозаводске отремонтируют по гарантии 3
Сегодня 09:34

Правительство Карелии уволило гендиректора единого расчетного центра республики

Новости. Общество
17:11, 13 Марта 2020
фото: © rk.karelia.ru
Загрузка...

Генеральный директор единого расчетного центра Карелии Александр Ратников уволен по решению работодателя, сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений.

В пятницу, 13 марта, гендиректор единого расчетного центра Карелии Александр Ратников покинул свой пост.

Как рассказали "Столице на Онего" в министерстве имущественных и земельных отношений, генеральный директор единого расчетного центра Карелии Александр Ратников уволен по статье 81 Трудового Кодекса, по решению работодателя.

Напомним, Александр Ратников был назначен генеральным директором АО "ЕРЦ РК" 23 августа 2018 года. В 2016 году Ратников занимал пост заместителя Ирины Мирошник и председателя комитета экономики, муниципального имущества и землепользования администрации Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске
10.03.2020, 16:31
На границе с Карелией выявили больного коронавирусом
11.03.2020, 01:17
Гонщики в Петрозаводске устроили страшную аварию с жертвами (ШОК-ВИДЕО)

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Незаконные свалки и проблемы очистных сооружений в Карелии. Пути решения.
Новое
Сегодня 15:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»