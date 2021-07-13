Правительство Карелии войдет в состав учредителей «Школы искусств и ремесел» в Сортавале

Автономная некоммерческая организация получит субсидии республиканского бюджета на свои расходы.

Правительство Карелии намерено войти в состав учредителей автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в сфере народного творчества «Школа искусств и ремесел» в Сортавале. Проект такого постановления направлен на согласование в Законодательное собрание республики.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, единственным учредителем АНО является Благотворительный фонд имени Кронида Гоголева. В мае нынешнего года фонд в лице его президента Марии Гоголевой принял решение включить в число учредителей Республику Карелия в лице его уполномоченного органа. В качестве имущественного взноса республиканские власти намерены предоставить организации субсидии из регионального бюджета на оплату коммунальных услуг, связи и труда работников АНО. По расчетам правительства Карелии, на эти цели понадобится около 6,5 миллиона рублей в год.