Правительство Карелии выдаст гранты руководителям фермерских хозяйств

Министерство сельского и рыбного хозяйства рассказало о предпринимателях, получивших денежные гранты на развитие своего дела.

Победителями по результатам конкурсных отборов на право получения гранта признаны 11 индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских (фермерских) хозяйств из 5 муниципальных районов республики. Об этом сообщает портал органов власти.

Какой грант получат победители, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".