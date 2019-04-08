Власти Карелии выделили 10 млн рублей на устранение недоделок в домах для переселенцев

Средства республиканского бюджета направлены муниципалитетам на приведение жилья для переселенцев из аварийного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.

В конце февраля премьер-министр Карелии Александр Чепик, исполнявший на тот момент губернаторские обязанности, подписал распоряжение республиканского правительства за номером 162, которое утвердило распределение на 2019 год очередных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Документ предусматривал финансовые перечисления из регионального бюджета трем муниципальным районам, а в конечном итоге – пяти городским и сельским поселениям.

Средства в объеме 10 миллионов рублей республиканское правительство направило на "мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами", т.е. фактически – на устранение строительных недоделок, допущенных подрядчиками, которые должны обеспечить качество возведенного ими жилья по государственным контрактам. И разбираться с этими недоделками теперь вынуждены органы местного самоуправления, где нет профессиональных служащих в области строительства.

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