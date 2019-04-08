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Новости. Экономика
13:39, 08 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Власти Карелии выделили 10 млн рублей на устранение недоделок в домах для переселенцев

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Средства республиканского бюджета направлены муниципалитетам на приведение жилья для переселенцев из аварийного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.

В конце февраля премьер-министр Карелии Александр Чепик, исполнявший на тот момент губернаторские обязанности, подписал распоряжение республиканского правительства за номером 162, которое утвердило распределение на 2019 год очередных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Документ предусматривал финансовые перечисления из регионального бюджета трем муниципальным районам, а в конечном итоге – пяти городским и сельским поселениям.

Средства в объеме 10 миллионов рублей республиканское правительство направило на "мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами", т.е. фактически – на устранение строительных недоделок, допущенных подрядчиками, которые должны обеспечить качество возведенного ими жилья по государственным контрактам. И разбираться с этими недоделками теперь вынуждены органы местного самоуправления, где нет профессиональных служащих в области строительства. 

Читайте подробнее в статье "Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок"

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Комментарии

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плющь
2019-04-08 16:10:18
Нет на вас нормального прокурора , дать бы вам лет по 10 , научились бы строить и беречь государевы деньги .
кир
2019-04-08 15:18:39
Не должно быть бесплатного жилья для пьяниц и ленивцев безработных.
zanoza
2019-04-08 14:27:54
Вот так и утекают бюджетные денежки из-за халатности и разгильдяйства!
Ванёк
2019-04-08 14:02:09
Сразу не построить как надо , мозгов нет .
тетка
2019-04-08 14:32:53
Ванёк, а, может, слишком умные мозги ?
12345
2019-04-08 13:52:18
непонятно, а заказчиком на строительство "нового аварийного жилья " кто был? УКС ?
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Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
Правительству Карелии пришлось выделять бюджетные средства на приведение жилья для переселенцев из аварийного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.
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