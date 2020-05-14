Правительство Карелии выделило 40 миллионов рублей на приобретение жилья медикам

Республиканские власти намерены в 2020 году закупить 27 квартир для работников карельских больниц.

Правительство Карелии выделило субсидии республиканским учреждениям здравоохранения на приобретение в 2020 году жилья для медицинских работников. Общий объем ассигнований карельской казны на эти цели составил 40 миллионов рублей.

В нынешнем году республиканские власти намерены купить медикам 27 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Жилье получат работники всех центральных районных больниц, а также Больницы скорой медицинской помощи, Детской республиканской больницы, Республиканского стоматологического центра и Центра скорой медицинской помощи в Петрозаводске.