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Правительство Карелии выделило 40 миллионов рублей на приобретение жилья медикам

Новости. Общество
12:44, 15 Мая 2020
фото: © паблик "ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"
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Республиканские власти намерены в 2020 году закупить 27 квартир для работников карельских больниц.

Правительство Карелии выделило субсидии республиканским учреждениям здравоохранения на приобретение в 2020 году жилья для медицинских работников. Общий объем ассигнований карельской казны на эти цели составил 40 миллионов рублей.

В нынешнем году республиканские власти намерены купить медикам 27 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Жилье получат работники всех центральных районных больниц, а также Больницы скорой медицинской помощи, Детской республиканской больницы, Республиканского стоматологического центра и Центра скорой медицинской помощи в Петрозаводске.    

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Комментарии

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Изя
2020-05-15 13:27:26
Надо не в село медиков загонять , жить они там не будут . А обеспечить льготное поступление на медфак и мед.коледж ребят из деревень + плюсом давать им жилье по окончании ВУЗа и началом работы у себя на селе .
кир
2020-05-15 13:42:12
Изя, прямо лучше не скажешь. Так точно. :)
кир
2020-05-15 13:14:26
Не будут они жить в деревне.
zanoza
2020-05-15 13:02:15
Правильно, медики нынче в цене.
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