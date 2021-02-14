Правительство Карелии выделит средства на разработку проекта реконструкции улицы Достоевского в Петрозаводске

Проект предусматривает строительство тоннеля под железнодорожными путями, который разгрузит транспортные потоки в этом районе карельской столицы.

Правительство Карелии утвердило региональную адресную инвестиционную программу на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы. В нее, в частности, заложены ассигнования на разработку проекта реконструкции улицы Достоевского в Петрозаводске от улицы Зайцева до улицы Боровой. Проект предусматривает строительство тоннеля под железнодорожными путями в районе улицы Халтурина, который позволит существенно разгрузить транспортные потоки в этом районе карельской столицы.

О том, какие еще объекты попали в программу, читайте в материале "Государство как инвестор".