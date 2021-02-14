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Правительство Карелии выделит средства на разработку проекта реконструкции улицы Достоевского в Петрозаводске

Новости. Экономика
16:38, 15 Февраля 2021
фото: © Яндекс.Карты
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Проект предусматривает строительство тоннеля под железнодорожными путями, который разгрузит транспортные потоки в этом районе карельской столицы.

Правительство Карелии утвердило региональную адресную инвестиционную программу на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы. В нее, в частности, заложены ассигнования на разработку проекта реконструкции улицы Достоевского в Петрозаводске от улицы Зайцева до улицы Боровой. Проект предусматривает строительство тоннеля под железнодорожными путями в районе улицы Халтурина, который позволит существенно разгрузить транспортные потоки в этом районе карельской столицы.

О том, какие еще объекты попали в программу, читайте в материале "Государство как инвестор".  

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Комментарии

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карел
2021-02-15 16:43:11
Ну славу богу , вспомнил , то , что обещал .
Гость
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