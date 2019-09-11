Правительство Карелии высоко оценило подготовку энергетиков к осенне-зимнему сезону

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Оксана Чебунина прокомментировала итоги заседания федерального штаба по подготовке объектов энергетики Северо-Запада к зиме.

На состоявшемся накануне заседании федерального штаба рассматривались вопросы готовности объектов электроэнергетики Северо-Западного округа к осенне-зимнему сезону 2019-2020 гг. Среди прочего, прозвучала информация директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгения Грабчака о якобы нецелевом использовании средств в рамках инвестиционных проектов компании "Россети Северо-Запад".

Между тем, как пояснила заместитель премьер-министра правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина, руководство региона позитивно оценивает подготовку ПАО "МРСК Северо-Запада" к работе в осенне-зимний период. Что касается корректировок инвестиционной программы, то они были внесены в соответствии с федеральным законодательством после заключения двустороннего соглашения с энергетиками.

"От качества работы энергетиков зависят устойчивость национальной экономики, стабильная работа промышленных предприятий, коммунального хозяйства, социальной сферы", - подчеркнула Оксана Чебунина.

По словам, заместителя премьер-министра, проведённые в конце 2018 года учения позволили выполнить значительный объём работ и тем самым снизить аварийность в сетях 6-35 кВ более чем на 30 процентов.

Это стало возможным благодаря тому, что на протяжении трех месяцев бригады ПАО "МРСК Северо-Запада" провели ряд профилактических работ во всех районах Карелии – расчистили просеки ЛЭП от деревьев и кустарников – в общем объеме более трех тысяч гектаров, - расширили до нормативных значений просеки на площади 1 212 га, а также поменяли 64 километра неизолированного провода на защищенный.

Как отметила Чебунина, между правительством Карелии и ПАО "МРСК Северо-Запада" 31 октября 2018 года было заключено регуляторное соглашение о повышении надежности и качества электроснабжения на территории республики.

"В рамках этого соглашения, в частности, был утвержден перечень первоочередных мероприятий, необходимых для надежного электроснабжения всех потребителей региона, в связи с чем у ПАО "МРСК Северо-Запада" возникла необходимость в корректировке инвестиционной программы, что предусмотрено федеральным законодательством", - пояснила Оксана Чебунина.