Правительство направит средства на допвыплаты медикам, заболевшим COVID-19

Правительство выделит более 2,9 миллиарда рублей на допвыплаты заболевшим COVID-19 медикам.

Правительство выделило более 2,9 миллиарда рублей на единовременные страховые выплаты врачам, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Там также указали, что это решение принято в соответствии с указом президента России.

Средства выделят министерству финансов из резервного фонда правительства, после чего они поступят в бюджет Фонда социального страхования.

Согласно указу Владимира Путина, для работников здравоохранения в случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности предусмотрены выплаты от 630 тысяч до двух миллионов рублей. Если отклонения не привели к недееспособности, то заболевший получит свыше 68,8 тысячи рублей.

Если после инфицирования на работе медик скончался, то компенсация составит более 2,7 миллиона рублей.

В июне российский лидер заявил, что правительство продолжит выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.