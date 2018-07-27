Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:40, 27 Июля 2018

Правительство предварительно прогнозирует замедление роста промышленности Карелии

По теме

Парфенчиков обратился к жителям Карелии, решившим открыть свое дело
27.07.18 09:56
Инвестор из Чехии может построить в Карелии завод стоимостью до 150 млн евро, заявили власти
27.07.18 08:30
Власти Карелии надеются, что собственные доходы региона в 2019 году превысят 24 млрд рублей
27.07.18 08:20
Все новости
Загрузка...

Правительство Карелии не исключает замедление роста промышленного производства в 2020 году по основным видам экономической деятельности.

Это следует из обсуждаемого в правительстве проекта "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов".

По основному "базовому" варианту сценария, в 2019 году промышленное производство в Карелии вырастет на 2,3% по сравнению с 2018 годом, но в 2020 году ожидается замедление до 2,1%.

По прогнозу темпы роста обработки древесины и производства изделий из дерева сократятся с 17,5% в 2019 году до 7,1% в 2020 году, производства бумаги и бумажных изделий – с 2,2% до 1,7%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – с 5% до 4,2%, электрического оборудования – с 5% до 4%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – с 5% до 3%.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Парфенчиков обратился к жителям Карелии, решившим открыть свое дело
27.07.18 09:56
Инвестор из Чехии может построить в Карелии завод стоимостью до 150 млн евро, заявили власти
27.07.18 08:30
Власти Карелии надеются, что собственные доходы региона в 2019 году превысят 24 млрд рублей
27.07.18 08:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-07-27 10:20:04
Засилье дураков и подлецов. На законы плюнули, да растерли. Гарант конституции Карелии - главный нарушитель кругом. Промышленность уничтожили. Карелов с финнами похерили, вытравили. Проклятый во всем мире колониализм, возродили.
xxxxxxx
2018-07-27 10:08:50
Без прогнозов ясно , ничего не развивается и замедлятся нечему ..
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

Аналитика

26.07.2018 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 1
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»