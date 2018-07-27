Правительство предварительно прогнозирует замедление роста промышленности Карелии

Правительство Карелии не исключает замедление роста промышленного производства в 2020 году по основным видам экономической деятельности.

Это следует из обсуждаемого в правительстве проекта "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов".

По основному "базовому" варианту сценария, в 2019 году промышленное производство в Карелии вырастет на 2,3% по сравнению с 2018 годом, но в 2020 году ожидается замедление до 2,1%.

По прогнозу темпы роста обработки древесины и производства изделий из дерева сократятся с 17,5% в 2019 году до 7,1% в 2020 году, производства бумаги и бумажных изделий – с 2,2% до 1,7%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – с 5% до 4,2%, электрического оборудования – с 5% до 4%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – с 5% до 3%.

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