Правительство разъясняет: Въезд в Карелию не ограничивается

Управление пресс-службы главы Карелии дало разъяснения по вопросу въезда на территорию республики.

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 17.04.2020 № 30 въезд на территорию Карелии с 22 апреля будет не ограничиваться, а осуществляться через специализированные контрольно-пропускные пункты.

Документом установлено, что с 00 часов 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности въезд граждан и проезд автотранспортных средств на территорию Республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществляется через пять специально оборудованных контрольно-пропускных пунктов.

Цель принятых мер - обеспечение контроля за самоизоляцией граждан, въезжающих на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации, и выдача им предупреждений об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р.

Прибывшие граждане будут обязаны заполнить анкету с указанием паспортных и контактных данных, срок и адрес места пребывания, наличия признаков респираторных заболеваний и контактов с заболевшими людьми.

КПП будут организованы:

1) на км 155 автомобильной дороги А-121 «Сортавала»;

2) на км 270 автомобильной дороги Р-21 «Кола»;

3) на км 45 автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску;

4) на км 394 автомобильной дороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

5) на км 354 автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь.