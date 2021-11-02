Правительство решило, на сколько вырастут тарифы на ЖКУ в Карелии в 2022 году

Правительство России утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионах на 2022 год.

Согласно постановлению, в первом полугодии 2022 года плата за коммунальные услуги не вырастет. Во втором полугодии в Карелии предельный рост тарифов на услуги ЖКХ не должен превышать 4,2%.

В других регионах Северо-Запада более высокий уровень индексации планируется в Санкт-Петербурге (6,3%), Новгородской области (5%), Мурманской области (4,5%).

Как сообщает РБК, правительство ранее утвердило новый механизм изменения коммунальных тарифов. Регионы смогут устанавливать предельные индексы изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на несколько лет вперед вместо их ежегодного согласования.

Нововведение даст возможность гражданам узнать, как будут меняться коммунальные тарифы сразу на несколько лет вперед.