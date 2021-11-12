Правительство решило запустить реформу тарифов на электроэнергию для населения

Власти регионов России, в том числе, Карелии получили право самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам.

Граждане, не уложившиеся в этот объем, как ожидается, должны будут платить за электричество по более высокому тарифу.

Как сообщает «Коммерсантъ», подобных поправок добивались энергетики, которые жаловались на развитие майнинга криптовалюты в жилом секторе.

В Минэнерго заявили что данная поправка предоставила главам регионов право реагировать на злоупотребления со стороны потребителей, пользующихся льготными тарифами.

Это не приведет к росту тарифов, полагают в министерстве. «Тарифы для населения регулируются государством, а предельные уровни роста определяет ФАС на основании прогноза социально-экономического развития», — отметили в Минэнерго.