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Правительство решило запустить реформу тарифов на электроэнергию для населения

Новости. Общество
16:04, 24 Декабря 2021
фото: © souzsadovodov.ru

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Власти регионов России, в том числе, Карелии получили право самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам.

Граждане, не уложившиеся в этот объем, как ожидается, должны будут платить за электричество по более высокому тарифу.

Как сообщает «Коммерсантъ», подобных поправок добивались энергетики, которые жаловались на развитие майнинга криптовалюты в жилом секторе.

В Минэнерго заявили что данная поправка предоставила главам регионов право реагировать на злоупотребления со стороны потребителей, пользующихся льготными тарифами.

Это не приведет к росту тарифов, полагают в министерстве. «Тарифы для населения регулируются государством, а предельные уровни роста определяет ФАС на основании прогноза социально-экономического развития», — отметили в Минэнерго.

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Комментарии

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Asu
2021-12-24 16:54:32
Как быть тем кто крипту не майнит, а отапливается электричеством? Нашли предогтовец постричь..
Кеша
2021-12-24 16:19:53
Жалко население до слёз , обдерут опять как липку .
кир
2021-12-24 16:28:32
Кеша, за себя отвечай.
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