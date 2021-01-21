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Правительство РФ направит регионам 2 млрд рублей на строительство физкультурных объектов

Новости. Общество
21:05, 21 Января 2021
фото: © pixabay.com
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К 2030 году доля населения России, занимающегося спортом, вырастет до 70%.

Правительство РФ направит регионам 2 млрд. рублей на строительство объектов для занятия физической культурой. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая 21 января на заседании российского кабмина.

По словам премьера, эти средства позволят создать 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен, как в городах, так и в сельской местности. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью.

Как отметил Мишустин, эти меры направлены на развитие массового спорта в стране. К 2030 году доля населения России, занимающегося физкультурой и спортом, должна вырасти до 70%.

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