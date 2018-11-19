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Новости. Политика
12:28, 19 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова

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Министерство юстиции Российской Федерации перечислило Девлету Алиханову компенсацию за незаконное содержание под стражей по решению Европейского суда по правам человека.

Как нам стало известно, министерство юстиции Российской Федерации перечислило Девлету Алиханову компенсацию за незаконное содержание под стражей на протяжении трех лет  по постановлению  Европейского суда по правам человека.  Таким образом, было опровергнуто мнение скептиков, которые утверждают, что решения ЕСПЧ в России не исполняются. На самом деле это не так, и дело Алиханова – лучшее тому доказательство.

Напомним, весной прошлого года Европейский суд встал на сторону Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его под стражей на протяжении трех лет. Главное внимание в жалобе в ЕСПЧ уделялось длительному и немотивированному аресту - с 3 февраля 2015 года. Каждый раз Алиханову необоснованно продлевали срок ареста без указания фактических обстоятельств, свидетельствующих о необходимости этого. Это требование закона и положений игнорировалось всеми судами в Карелии, которые просто переписывали предыдущие постановления, указывая, что "обстоятельства не изменились", ни в чем не разбираясь и не основываясь на нормах права. Все эти доводы были рассмотрены в Европейском суде по правам человека. Как и ожидалось, решение было вынесено в пользу Девлета Алиханова с учетом сложившейся обширной практики применения норм о немотивированном длительном продлении срока содержания под стражей.

Вслед за выплатой компенсации по решению Европейского суда  российской стороной должны быть отменены постановление  об аресте Девлета Алиханова в феврале 2015 года, а также все последующие постановления судов о продлении ему сроков содержания под стражей на протяжении трех лет. 

В настоящее время этот вопрос рассматривается на уровне Президиума Верховного суда России.  Напомним,  в сентябре Верховный суд РФ отложил рассмотрение жалобы на содержание Девлета Алиханова под стражей во время следствия, при этом представитель Генпрокуратуры согласился, что незаконные постановления об аресте следует отменить.

"Заместитель генпрокурора попросил суд отменить вынесенные постановления о продлении срока ареста Алиханова, мы же настаиваем, чтобы отменили не только постановления о продлении стражи, но и изначальное избрание ареста в качестве меры пресечения, так как в деле Алиханова отсутствует событие преступления.  Европейский суд по правам человека признал содержание под стражей незаконным", - пояснила его защита.

Так что теперь осталась формальность – отмена всех незаконных решений Президиумом Верховного суда Российской Федерации.

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Комментарии

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2018-11-19 16:45:28
Должно быть теперь как в Сингапуре . Судья вынесший незаконный приговор ( решение ) отправляется на тот же срок , что и её " подопечный" .
йошкин кот
2018-11-19 14:04:07
что характерно. признать вину. но человека оставить сидеть до окончания срока....типа, собака (вредное ЕСПЧ) лает, караван (наше прекрасное мудрое судопроизводство) идет
Мизантроп
2018-11-19 13:20:33
Поздравляю, "Столица". Теперь на свалившиеся спонсорские деньги наконец то сможете нанять толковых модераторов с хорошим знанием русского языка.
кир
2018-11-19 14:30:30
Мизантроп, не печатают иное мнение про своего хозяина. Меня тоже затерли.
Кирюха непутёвый
2018-11-19 14:44:20
кир, Затёрли тебя? Так правильно и сделали , кому нужен бред неумного ( мягко сказать ) ватника . Тебе бы на село поехать , свиньям хвосты крутить , вот це дило было . :) :)
Mike
2018-11-19 16:41:48
Кирюха непутёвый, не в бровь, а в глаз. Этот Кир возомнил себя экспертом всего и вся. Пенсионеру Киру нечем заняться на пенсии.
User
2018-11-19 13:18:35
А что по поводу судьи Маненок, выносившей эти самые незаконные решения?! Наказание будет? Почему за деяния судьи расплачиваются налогоплательщики?!
goo
2018-11-19 14:49:23
User, я думаю что этот скандальный процесс не сильно поможет ее карьере. По крайней мере на сайте петрозаводского суда, последнее решение датировано аж февралем.
кир
2018-11-19 13:35:36
User, наивный. Тоже преклоняешься перед Западом и веришь в ихнее добро.
User
2018-11-19 14:30:19
кир, мне жалко моих налогов, которые государство бездарно профукивает.
кир2
2018-11-19 12:58:29
Ну вот , скоро и на свободу , ещё один опальный реальный оппозиционер этой власти появится в Карелии . Интересные времена наступают .
эдуард3
2018-11-19 15:23:02
кир2,
Прошли три года, правда всплыла...
Здоровье только не вернуть....!
И компенсация нужна Ему ли была ?!
Когда сама свобода - только в жизни
Суть!
Но интересного ничуть не будет, есть опыт тюрем, за решеткой только свет...И осознание того, что никому ничто не будет, ведь так устроен этот Век.
Ребята с Мэрии в тюрягах, детишки ждут давным давно , не отстояли в передрягах - раз в Европейский Суд - то дело не дошло...
Амнистию - могли - не дали, и отсидят положенный на плаху срок и это в жизни так печально - когда за Большее - но не мотают срок!
Детишки, внуки подрастают - любви к Отечеству не будет той, так поколение за поколением теряя, мы строим мир совсем чужой ....?!
эдуард3
2018-11-19 15:01:05
кир2,
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