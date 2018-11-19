Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова

Министерство юстиции Российской Федерации перечислило Девлету Алиханову компенсацию за незаконное содержание под стражей по решению Европейского суда по правам человека.

Как нам стало известно, министерство юстиции Российской Федерации перечислило Девлету Алиханову компенсацию за незаконное содержание под стражей на протяжении трех лет по постановлению Европейского суда по правам человека. Таким образом, было опровергнуто мнение скептиков, которые утверждают, что решения ЕСПЧ в России не исполняются. На самом деле это не так, и дело Алиханова – лучшее тому доказательство.

Напомним, весной прошлого года Европейский суд встал на сторону Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его под стражей на протяжении трех лет. Главное внимание в жалобе в ЕСПЧ уделялось длительному и немотивированному аресту - с 3 февраля 2015 года. Каждый раз Алиханову необоснованно продлевали срок ареста без указания фактических обстоятельств, свидетельствующих о необходимости этого. Это требование закона и положений игнорировалось всеми судами в Карелии, которые просто переписывали предыдущие постановления, указывая, что "обстоятельства не изменились", ни в чем не разбираясь и не основываясь на нормах права. Все эти доводы были рассмотрены в Европейском суде по правам человека. Как и ожидалось, решение было вынесено в пользу Девлета Алиханова с учетом сложившейся обширной практики применения норм о немотивированном длительном продлении срока содержания под стражей.

Вслед за выплатой компенсации по решению Европейского суда российской стороной должны быть отменены постановление об аресте Девлета Алиханова в феврале 2015 года, а также все последующие постановления судов о продлении ему сроков содержания под стражей на протяжении трех лет.

В настоящее время этот вопрос рассматривается на уровне Президиума Верховного суда России. Напомним, в сентябре Верховный суд РФ отложил рассмотрение жалобы на содержание Девлета Алиханова под стражей во время следствия, при этом представитель Генпрокуратуры согласился, что незаконные постановления об аресте следует отменить.

"Заместитель генпрокурора попросил суд отменить вынесенные постановления о продлении срока ареста Алиханова, мы же настаиваем, чтобы отменили не только постановления о продлении стражи, но и изначальное избрание ареста в качестве меры пресечения, так как в деле Алиханова отсутствует событие преступления. Европейский суд по правам человека признал содержание под стражей незаконным", - пояснила его защита.

Так что теперь осталась формальность – отмена всех незаконных решений Президиумом Верховного суда Российской Федерации.