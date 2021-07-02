Правительство России выделило 200 млн рублей на оснащение двух главных больниц Карелии

Федеральный центр поможет закупить новое оборудование для главных медицинских учреждений Карелии – Детской республиканской больницы и Республиканской больницы им. В.А.Баранова, сообщается на сайте правительства России.

На закупку нового оборудования для главных медицинских учреждений Карелии из резервного фонда будет направлено 200 млн рублей. Такое распоряжение 28 июня подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

С помощью федерального финансирования в Детской республиканской больнице появятся два высокотехнологичных операционных комплекса. Они позволят проводить все виды операций с применением метода лапароскопической хирургии для детей и новорождённых, расширят спектр оказываемой медицинской помощи при травмах и заболеваниях суставов у детей. Кроме того, эти комплексы оснащены системой телемедицины, что позволяет врачам во время операций консультироваться с коллегами из других медицинских учреждений.

Помочь с покупкой такого оборудования Михаила Мишустина попросили медицинские работники во время его рабочей поездки в Карелию. «Думаю, в резервном фонде найдутся необходимые средства. Надо помочь детям – это в первую очередь», – сказал тогда глава кабмина, обращаясь к Министру финансов Антону Силуанову.

Вторая часть средств, выделенных из резервного фонда, будет направлена на покупку нового оборудования для Республиканской больницы им. В.А.Баранова. Это современный кардиокомплекс, аппарат УЗИ, эндоскопы, электрокардиограф, мобильный рентгеновский аппарат, а также бодиплетизмограф – аппарат для исследования функции лёгких. Такое оборудование повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи для взрослых пациентов, поможет вовремя предотвращать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.