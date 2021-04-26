Правительство России выделит 650 миллионов рублей на поддержку Карелии

Из федерального бюджета Карелии будет выделено свыше 650 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, а также на создание нового спорткомплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На заседании Кабмина Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжает оказывать поддержку субъектам Российской Федерации.

В начале этого года в рамках рабочей поездки он побывал в Республике Карелия, где детально ознакомились с ситуацией в регионе. Глава Кабмина пришел в выводу, что в Карелии есть вопросы, которые нужно решать, чтобы ускорить его социальное и экономическое развитие: это касается спортивной и туристической сфер, в том числе развития автодорог.

«Сегодня направим дополнительно более 650 млн рублей на строительство и реконструкцию важных инфраструктурных объектов в сфере дорожного хозяйства Карелии. Они необходимы, чтобы устранить транспортные ограничения и повысить безопасность дорожного движения в этой республике. Также будет построен новый спортивный комплекс для занятий учеников детско-юношеских школ», - сказал Михаил Мушустин.

По словам премьер-министра, эти объекты важны и для жителей региона, и для туристов. А возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам, по его мнению, привлечёт в эти места многих путешественников.