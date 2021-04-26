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Правительство России выделит 650 миллионов рублей на поддержку Карелии

Новости. Политика
14:17, 27 Апреля 2021
фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Из федерального бюджета Карелии будет выделено свыше 650 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, а также на создание нового спорткомплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На заседании Кабмина Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжает оказывать поддержку субъектам Российской Федерации.

В начале этого года в рамках рабочей поездки он побывал  в Республике Карелия, где детально ознакомились с ситуацией в регионе. Глава Кабмина пришел в выводу, что в Карелии есть вопросы, которые нужно решать, чтобы ускорить его социальное и экономическое развитие: это касается спортивной и туристической сфер, в том числе развития автодорог.

«Сегодня направим дополнительно более 650 млн рублей на строительство и реконструкцию важных инфраструктурных объектов в сфере дорожного хозяйства Карелии. Они необходимы, чтобы устранить транспортные ограничения и повысить безопасность дорожного движения в этой республике. Также будет построен новый спортивный комплекс для занятий учеников детско-юношеских школ», - сказал Михаил Мушустин.

По словам премьер-министра, эти объекты важны и для жителей региона, и для туристов. А возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам, по его мнению, привлечёт в эти места многих путешественников.

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Комментарии

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бюджет
2021-04-27 14:46:01
Всегда удивляет эта бла бла бла: будет выделено столько то! Из которых половина бесследно исчезнет. Надо говорить: будет построено то то то! В такие то сроки! Зазеркалье, одно слово! Вернее обогащение одних, за счет обеднения других.
кир
2021-04-27 14:57:21
бюджет, они могут только деньги клянчить из Москвы, а работать не умеют. Так и живем.
Сеня
2021-04-27 14:45:22
Хм Бесполезное дело , протратят , не освоят , зарплаты опять себе поднимут чинуши хм.
off
2021-04-27 14:25:29
Всегда был уверен, что Москва нам поможет
Off
2021-04-27 14:22:03
Опять Шандаловича нельзя комментировать. Что же это такое?; :)
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