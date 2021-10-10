Правительство утвердило повышение платы за капремонт из-за цен на стройматериалы

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 года.
О содержании документа написало издание «Ведомости».
Правительство объясняет повышение платы за капремонт подорожанием строительных материалов.
Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Помимо этого плата не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.
«Cоглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора», — говорится в постановлении.
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