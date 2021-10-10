Правительство утвердило повышение платы за капремонт из-за цен на стройматериалы

Правительство объясняет повышение платы за капремонт подорожанием строительных материалов.

Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Помимо этого плата не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.