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Правительство утвердило повышение платы за капремонт из-за цен на стройматериалы

Новости. Общество
19:40, 10 Октября 2021
фото: Алексей Смышляев / ТАСС

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 года.

О содержании документа написало издание «Ведомости».

Правительство объясняет повышение платы за капремонт  подорожанием строительных материалов.

Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Помимо этого плата не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.

«Cоглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора», — говорится в постановлении.

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Комментарии

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комба
2021-10-10 19:43:39
Давно пора повысить цену. А работать всё-равно будут плохо. Может в консерватории что-то подправить нужно?©
Гость
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