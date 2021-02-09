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Правительство увеличит выделяемые на зарплату медиков в регионах средства

Новости. Общество
20:40, 09 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС для зарплат врачам и среднему медперсоналу, вырастет с 15 до 20%.

Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

"Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала. При расчёте их объёма будет учитываться, сколько времени проработали новые медицинские работники. Размер резерва, который идёт на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20%", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, Минздрав определит виды медицинских организаций, которые смогут воспользоваться этими средствами, на основании заявок самих больниц и поликлиник.

"Все это повысит эффективность расходования средств фондов, ускорит перечисление средств, чтобы медики получали их без задержек", - добавил он.

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Комментарии

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Бумеранг
2021-02-09 21:41:48
Вероятно будет на местах. по указанию свыше оптимизация медиков, такая же как и учителей, сотрудников детских садов, перевед на полставки, на 0,75 ставки, чтобы выполнить указания призедента и примьер министра, и отчитаются о выполнении повышения зарплат, на бумаге будет все красиво. Просто красиво обходят эти указания, тем самвм подставляют Путина и Мишустина, и это делается пологаю специально дискридитируя их, делая козлами отпущения. Пора разодратся с членами правительства и ставлиниками Медведева в регионах - губернаторами, которые вместе и ставят палки в колеса создавая недовольство простых граждан. До минизировали и сократили все что могли, дальше не куда, а зарплату себе увеличить не забыли.
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