Правительство увеличит выделяемые на зарплату медиков в регионах средства

Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС для зарплат врачам и среднему медперсоналу, вырастет с 15 до 20%.

Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

"Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала. При расчёте их объёма будет учитываться, сколько времени проработали новые медицинские работники. Размер резерва, который идёт на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20%", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, Минздрав определит виды медицинских организаций, которые смогут воспользоваться этими средствами, на основании заявок самих больниц и поликлиник.

"Все это повысит эффективность расходования средств фондов, ускорит перечисление средств, чтобы медики получали их без задержек", - добавил он.