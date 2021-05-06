Правительство вернулось к вопросу о снижении не штрафуемого превышения скорости

Штраф за превышение на 10 км/ч, напомним, не применяется с 2013 года, когда эта санкция была исключена из КоАП. Сегодня штрафы присылаются при превышении от 20 км/ч. Чиновники и СМИ называют эту норму не штрафуемым, ненаказуемым порогом.

Сторонники возвращения штрафа считают, что новая санкция необходима для повышения безопасности движения.

Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», — заявили «Ъ» в пресс-службе дептранса Москвы.

Снижать порог с 20 км/ч на 10 км/ч можно после тотального аудита уже введенных ограничений скорости, считает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.

«Пока что «запас» в дополнительные 10 км/ч позволяет потоку идти с более высокой скоростью в местах избыточных ограничений и минимизировать время нахождения на встречке при обгоне», — обращает внимание он.

Позиция МВД несколько раз менялась. В 2019 году глава ГИБДД России Михаил Черников говорил, что «недоступимо» пользоваться не штрафуемым порогом — надо строго выполнять предписания знаков. В ноябре 2019 года первый замглавы МВД Александр Горовой направлял в правительство письмо о том, что порог надо снижать. Но в декабре 2019 года глава МВД Владимир Колокольцев публично заявил, что ведомство идею не поддерживает.