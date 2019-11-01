Правительству Карелии поставлена задача вовлечь малый бизнес в экспортную деятельность

Основная задача правительства Карелии по развитию экспорта состоит в том, чтобы вывести на международные рынки малый и средний бизнес, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на встрече с министром финансов России Антоном Силуановым в Петрозаводске при обсуждении нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".



"Основной задачей правительства республики является вовлечение в экспортную деятельность представителей малого и среднего бизнеса, расширение номенклатуры поставляемых за рубеж товаров", - сказал глава Карелии. Какие карельские компании сейчас доминируют во внешнеэкономической деятельности, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".