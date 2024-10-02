Стало известно, как повысятся пенсии в России

Глава Минфина РФ сообщил, на сколько процентов повысятся пенсии с января 2025 года.

С января 2025 года пенсии у работающих и неработающих пожилых граждан России вырастут на 7,3 процента, сообщает Лента.ру. О скором росте соцвыплат для этих категорий граждан заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит сайт Госдумы.

Глава ведомства напомнил, что индексацию пенсий в России проведут на уровень инфляции за 2024 год. Согласно подсчетам Минфина, этому будет соответствовать увеличение пенсий работающим и неработающим пожилым гражданам на 7,3 процента. При этом для первой категории рост выплат проиндексируют впервые с 2015 года.

Подобное заявление Силуанов сделал в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он отметил, что грядущая индексация затронет все пенсии в России. «С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы», — резюмировал глава Минфина.

Индексация социальных выплат работающим и нетрудоустроенным пенсионерам предусмотрена в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. По прогнозу Министерства экономического развития (Минэка), инфляция в России по итогам 2024-го составит 7,3 процента. В Центробанке (ЦБ) также ожидают, что годовые темпы роста потребительских цен в стране к концу декабря окажутся выше 6,5-7 процентов.