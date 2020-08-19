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Православное духовенство собирается выступать в Петрозаводске с лекциями

Новости. Общество
10:13, 20 Августа 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Их темами станут карельские святые и уход молодежи из церкви.

В начале сентября в Петрозаводске пройдет очередная православная историко-просветительская выставка-ярмарка. В нынешнем году она посвящена сразу нескольким юбилейным датам – 30-летию Петрозаводской епархии, 100-летию Республики Карелия, а также 500 – летию Важеозерского Спасо-Преображенского, Никольского Адриано-Андрусовского и Клименецкого Свято-Троицкого мужских монастырей, 600-летию со дня преставления преподобного Корнилия Палеостровского, 300-летию со дня обретения мощей преподобного Афанасия Сяндемского и 20-летию освящения Александро-Невского кафедрального собора.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, в ходе выставки-ярмарки священники выступят с открытыми лекциями. Их темами станут карельские святые, в частности – житие Фаддея Петрозаводского, уход молодежи из церкви и реставрация храмов Кижского погоста. Кроме того, организаторы выставки пообещали жителям и гостям города индивидуальные беседы со священником.   

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Комментарии

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Leopol'd
2020-08-20 11:21:17
Есть предложение. Раз уже православные служащие проводят лекции и мероприятия вне своих заведений, то неплохо бы проводить лекции врачей-эпидемиологов (например) в церквях. Взаимное просвещение так сказать.
Театральный критик
2020-08-20 10:58:52
Карельские учОные с лекциями в народ не ходют. У них своя большая семья на Пушкинской с папами, мамами, внуками, сватами и братами. Все учОные
кир
2020-08-20 10:49:03
Церковь - последняя опора власти. Ничего нового так и не придумали.
Бриг
2020-08-20 10:30:24
А это кому то нужно ? Достали уже всех своей религией . сбежали все от них .
кир
2020-08-20 10:20:54
Почем опиум для народа?
Гость
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