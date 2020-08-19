Православное духовенство собирается выступать в Петрозаводске с лекциями

Их темами станут карельские святые и уход молодежи из церкви.

В начале сентября в Петрозаводске пройдет очередная православная историко-просветительская выставка-ярмарка. В нынешнем году она посвящена сразу нескольким юбилейным датам – 30-летию Петрозаводской епархии, 100-летию Республики Карелия, а также 500 – летию Важеозерского Спасо-Преображенского, Никольского Адриано-Андрусовского и Клименецкого Свято-Троицкого мужских монастырей, 600-летию со дня преставления преподобного Корнилия Палеостровского, 300-летию со дня обретения мощей преподобного Афанасия Сяндемского и 20-летию освящения Александро-Невского кафедрального собора.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, в ходе выставки-ярмарки священники выступят с открытыми лекциями. Их темами станут карельские святые, в частности – житие Фаддея Петрозаводского, уход молодежи из церкви и реставрация храмов Кижского погоста. Кроме того, организаторы выставки пообещали жителям и гостям города индивидуальные беседы со священником.