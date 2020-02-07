Праздничное шествие остановит движение транспорта в центре Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске на полтора часа изменятся маршруты общественного транспорта, сообщили в администрации города.

Это связано с частичным перекрытием центральных улиц города для проведения праздничного шествия.

Так, 8 февраля с 14.00 до 16.30 изменятся маршруты общественного транспорта, следующего через центр карельской столицы. В это время будут частично перекрыты проспекты Ленина и Карла Маркса, улицы Пушкинская, Кирова и Правды. Это связано с проведением праздничного шествия "Сто символов Карелии» в рамках Международного фестиваля "Гиперборея-2020".

В указанные часы изменятся маршруты следования общественного транспорта:

Троллейбус № 1:

"к/ст. Кемская" – ул. Кемская – ул. Судостроительная – ул. Ключевая – ул. Онежской флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – «к/ст. Хейкконена» – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – ул. Онежской флотилии – ул. Ключевая – ул. Судостроительная – "к/ст. Кемская".

Троллейбус № 6:

"к/ст. Корабелов" – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – ш. Ключевское – ул. Калинина – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Краснофлотская – «к/ст. Товарная станция» – ул. Разина – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Калинина – ш. Ключевское – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – "к/ст. Корабелов".

Автобус № 4:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Московская – пр. Октябрьский – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – пр. Октябрьский – ул. Московская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – по маршруту следования.

Автобус № 5:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – по маршруту следования.

Автобус № 8:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Московская – пр. Октябрьский – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – пр. Октябрьский – ул. Московская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды – по маршруту следования.

Автобус № 12:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – по маршруту следования.

Автобус № 14:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Московская – пр. Октябрьский – по маршруту следования.

В обратном направлении: пр. Октябрьский – ул. Московская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – по маршруту следования.

Автобус № 17:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Гоголя – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – ул. Гоголя – по маршруту следования.

Автобус № 19:

В прямом направлении: по маршруту следования – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Московская – пр. Октябрьский – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – пр. Октябрьский – ул. Московская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – ул. Гоголя– по маршруту следования.

Автобус № 20 (кольцевой):

По маршруту следования – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды (до Советского моста) – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – по маршруту следования.

Автобус № 21 (кольцевой):

"к/ст. Балтийская" – ул. Балтийская – ул. Парфенова – ул. Ровио – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – ул. Гоголя – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – ул. Зайцева – ул. Мелентьевой – пр. Октябрьский – ул. Московская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – ул. Балтийская – "к/ст. Балтийская".

Автобус № 22:

"к/ст. Балтийская" – ул. Балтийская – ул. Парфенова – ул. Ровио – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Московская – пр. Октябрьский – ул. Мелентьевой – ул. Зайцева – ул. Заводская – ш. Шуйское – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – ул. Гоголя – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – ул. Балтийская – "к/ст. Балтийская".

Автобус № 25:

Маршрут будет следовать двумя разрывными маршрутами.

При следовании со стороны ул. Тидена: "к/ст. ТИЗ "Усадьба" – проезд Тидена – ш. Вытегорское – проезд Белинского – ш. Вытегорское – ул. Ульянова – ул. Ломоносова – ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды (до Советского моста) – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – ул. Ломоносова – ул. Щербакова – ш. Вытегорское – проезд Белинского – ш. Вытегорское – проезд Тидена – "к/ст. ТИЗ "Усадьба".

При следовании со стороны ул. Заводской: «к/с. ДСК» – ул. Заводская – ул. Зайцева – ул. Мелентьевой – пр. Октябрьский – ул. Ленинградская – ул. Кирова – ул. Ересеева – ул. Куйбышева – ул. Малая Слободская – ул. Кирова – ул. Ленинградская – пр. Октябрьский – ул. Мелентьевой – ул. Зайцева – ул. Заводская – "к/с. ДСК".

Автобус № 26:

При следовании со стороны ул. Кемской: «к/ст. Кемская» – ул. Кемская – ул. Судостроительная – ул. Ключевая – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – ш. Ключевское – ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды (до Советского моста) – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина (до пересечения с ул. Герцена) – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ул. Сыктывкарская – ул. Попова – ш. Лососинское – ул. Чистая.

При следовании со стороны ул. Чистой: ул. Чистая – ш. Лососинское – ул. Попова – ул. Сыктывкарская – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина (до пересечения с ул. Герцена) – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды (до Советского моста) – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – ш. Ключевское – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – ул. Ключевая – ул. Судостроительная – "к/ст. Кемская".

Программу "Гипербореи-2020" смотрите здесь.