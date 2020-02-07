Программа "Гипербореи-2020" (ВИДЕО)

Борей приглашает на главный день "Гипербореи - 2020", который пройдет сегодня. Начало в 12.00.

В администрации столицы Карелии представили программу Международного зимнего фестиваля "Гиперборея", основные мероприятия которого пройдут сегодня 8 февраля.

Горожан и гостей ждут фестиваль "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи". Для любителей скандинавской ходьбы из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска, Череповца, Финляндии будут подготовлены две дистанции в 4 и 8 км по набережной Онежского озера. Все желающие смогут принять участие в "Марше здоровья" на 2 км без учета времени.

На "Гиперборее" будут организованы мастер-классы по игре кюккя и, если погода позволит, катание на санках-салазках (финки/поткури), которые изготавливаются мастером фирмы "Заозерские салазки" по уникальным чертежам.

По традиции на площадке у ротонды будет проходить программа "Зимняя Калакунда", где гостей всех будут угощать рыбным супом Лохикейтто. В квартале исторической застройки Петрозаводска музей "Кижи" проведет зимний праздник "Арт-зима в Старом городе", темой которого станут "Северные узоры".

"Победители конкурсов на лучший фонарик, лучшие рукавички, на лучшие арт-сани будут объявлены на празднике "Арт-зима в Старом городе" и награждены бесплатной поездкой на остров Кижи", - рассказала Любовь Иконникова.

Большое театрализованное представление "Здесь оживают легенды" дадут на центральной площадке в створе проспекта Ленина. В нем примут участие сказочные персонажи - Главный Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Северный ветер Борей, карельский снежный человек "Лапси" и гномы.

На участие в конкурсе снежных и ледовых скульптур заявились мастера из Южной Кореи, Италии, Финляндии, Республики Беларусь, Казахстана, Удмуртии, Узбекистана, Карелии, Якутии, Красноярска, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской, Вологодской областей", - поделилась заместитель главы Петрозаводска.

Завершится праздник вечером 8 февраля церемонией награждения мастеров, выступлением в 19.00 группы "Отпетые мошенники" и фейерверком, который прогремит над городом в 20.00.