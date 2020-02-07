890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Часть новых троллейбусов Петрозаводска сможет ездить "без проводов" 13
07.02.2020 13:23
Повторные торги назначены для продажи арестованного здания фирмы Дмитрия Макеева 6
07.02.2020 10:55
Дочь Кайдалова: "Возможно, он был избит" (ВИДЕО) 19
07.02.2020 15:23
Задержанный по подозрению во взятке глава Минтранса Карелии оказался одним из самых обеспеченных членов республиканского правительства 6
07.02.2020 14:41

Программа "Гипербореи-2020" (ВИДЕО)

Новости. Общество
06:42, 08 Февраля 2020
Загрузка...

Борей приглашает на главный день "Гипербореи - 2020", который пройдет сегодня. Начало в 12.00.

В администрации столицы Карелии представили программу Международного зимнего фестиваля "Гиперборея", основные мероприятия которого пройдут сегодня 8 февраля.

Горожан и гостей ждут фестиваль "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи". Для любителей скандинавской ходьбы из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска, Череповца, Финляндии будут подготовлены две дистанции в 4 и 8 км по набережной Онежского озера. Все желающие смогут принять участие в "Марше здоровья" на 2 км без учета времени.

На "Гиперборее" будут организованы мастер-классы по игре кюккя и, если погода позволит, катание на санках-салазках (финки/поткури), которые изготавливаются мастером фирмы "Заозерские салазки" по уникальным чертежам.

По традиции на площадке у ротонды будет проходить программа "Зимняя Калакунда", где гостей всех будут угощать рыбным супом Лохикейтто. В квартале исторической застройки Петрозаводска музей "Кижи" проведет зимний праздник "Арт-зима в Старом городе", темой которого станут "Северные узоры".

"Победители конкурсов на лучший фонарик, лучшие рукавички, на лучшие арт-сани будут объявлены на празднике "Арт-зима в Старом городе" и награждены бесплатной поездкой на остров Кижи", - рассказала Любовь Иконникова.

Большое театрализованное представление "Здесь оживают легенды" дадут на центральной площадке в створе проспекта Ленина. В нем примут участие сказочные персонажи - Главный Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Северный ветер Борей, карельский снежный человек "Лапси" и гномы.

На участие в конкурсе снежных и ледовых скульптур заявились мастера из Южной Кореи, Италии, Финляндии, Республики Беларусь, Казахстана, Удмуртии, Узбекистана, Карелии, Якутии, Красноярска, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской, Вологодской областей", - поделилась заместитель главы Петрозаводска.

Завершится праздник вечером 8 февраля церемонией награждения мастеров, выступлением в 19.00 группы "Отпетые мошенники" и фейерверком, который прогремит над городом в 20.00.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам
03.02.2020, 06:40
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
03.02.2020, 07:07
Скончался глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев

Аналитика

07.02.2020 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 4
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

06.02.2020 14:54
Без политики
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 2
В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
Акела не промахнулся 11
05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
архив чтиво

Медиа

"СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" на ТНТ-ОНЕГО.
07.02.2020 18:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»