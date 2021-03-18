Будет интересно: на празднике в центре Петрозаводска сотрудники МЧС ликвидируют ДТП

Жителей и гостей карельской столицы приглашают 27 марта на праздник, организованный карельским МЧС , сообщили в пресс-службе ведомства.
Соревнования состоятся в субботу 27 марта в Петрозаводске на площади Кирова. Каждый, кто придёт на площадь сможет не только наблюдать за соревнованиями, но и найти себе занятие по душе. Будут проводиться:
- детские конкурсы;
- интерактивные площадки, где каждый гость сможет почувствовать себя пожарным-спасателем;
- выставка пожарно-спасательной техники. Кроме новейших аварийно-спасательных автомобилей и автоцистерн на выставке будут представлены их предшественники (ретроавтомобили);
- выставка техники компании "Мото-Арена";
- выставка техники BMW группы компаний "К-Моторс";
- палатка с демонстрацией мастер-класса по оказанию первой помощи группы компаний "Северо-Западный Региональный Центр Безопасности";
- пропаганда безопасности дорожного движения от сотрудников ГИБДД;
В заключение мероприятия состоится показное пожарно-тактическое учение по ликвидации ДТП.
Тех, кто проголодается, сотрудники МЧС накормят настоящей полевой кашей.
МЧС приглашает всех на праздничную площадку и призывает активно провести время в дружной компании.
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