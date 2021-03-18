Будет интересно: на празднике в центре Петрозаводска сотрудники МЧС ликвидируют ДТП

Жителей и гостей карельской столицы приглашают 27 марта на праздник, организованный карельским МЧС , сообщили в пресс-службе ведомства.

Соревнования состоятся в субботу 27 марта в Петрозаводске на площади Кирова. Каждый, кто придёт на площадь сможет не только наблюдать за соревнованиями, но и найти себе занятие по душе. Будут проводиться:

- детские конкурсы;

- интерактивные площадки, где каждый гость сможет почувствовать себя пожарным-спасателем;

- выставка пожарно-спасательной техники. Кроме новейших аварийно-спасательных автомобилей и автоцистерн на выставке будут представлены их предшественники (ретроавтомобили);

- выставка техники компании "Мото-Арена";

- выставка техники BMW группы компаний "К-Моторс";

- палатка с демонстрацией мастер-класса по оказанию первой помощи группы компаний "Северо-Западный Региональный Центр Безопасности";

- пропаганда безопасности дорожного движения от сотрудников ГИБДД;

В заключение мероприятия состоится показное пожарно-тактическое учение по ликвидации ДТП.

Тех, кто проголодается, сотрудники МЧС накормят настоящей полевой кашей.

МЧС приглашает всех на праздничную площадку и призывает активно провести время в дружной компании.