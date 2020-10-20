Предложения Карелии по развитию лесного комплекса поддержаны в Совете Федерации

В верхней палате Федерального собрания обсудили меры по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

В ходе пленарного заседания Совета Федерации сегодня состоялся "правительственный час" по вопросу "О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства" с участием заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

Как отметил Игорь Зубарев, особое внимание было уделено мерам по борьбе с нелегальной лесозаготовкой. По экспертным оценкам, объемы нелегально заготовленной древесины в России составляют от 10 до 30 млн кубометров ежегодно. При этом у государства фактически нет надзорных функций, а регионы, которые должны следить за состоянием лесного комплекса, не получают необходимого финансирования.

Во время "правительственного часа" обсудили также вопросы лесоустройства и лесовосстановления, создания института лесных госинспекторов, цифровизации отрасли, кадровые проблемы и меры по борьбе с лесными пожарами.

Все рекомендации, выработанные сенаторами для правительства, нашли свое отражение в проекте постановления Совета Федерации "О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства". Среди них – предложения Карелии, которые были направлены в Совфед при подготовке к "парламентскому часу".

По словам Игоря Зубарева, республика обратила внимание федеральных властей на проблему нехватки квалифицированных специалистов в лесном хозяйстве, включая охрану лесов. При отсутствии достаточного финансирования, предусматривающего величину заработной платы в размере средней по региону, численность работников парашютно-десантной службы, летчиков-наблюдателей и постоянных работников лесопожарных станций будет ежегодно сокращаться в связи с оттоком специалистов. При этом затраты на подготовку новых кадров по таким специальностям, как летчики-наблюдатели, существенны.

Не менее важной для Карелии остается проблема снижения объемов поставок древесного сырья на отечественные лесоперерабатывающие предприятия, в том числе целлюлозно-бумажные комбинаты, испытывающие значительный дефицит в древесине. Один из вариантов решения этого вопроса – снятие ограничений на перевозку леса автотранспортом с 44 до 55 тонн. Так, в сходной климатической зоне (Финляндия, Швеция) допустимая масса транспортного средства составляет более 70 тонн. В этих странах сначала расчетным путем, а потом на практике подтвердили, что за счет сокращения количества рейсов нагрузка на дорожное полотно не растет, а падает.

Несанкционированные свалки ТКО на территории лесфонда также остаются в зоне особого внимания региона. Вопрос ликвидации лесных свалок невозможно решить без разработки и принятий Минприроды РФ необходимой нормативной правовой базы и увеличения объемов субвенций, направляемых на борьбу с несанкционированными объектами скопления мусора.

"В проект постановления, который Совет Федерации принял 21 октября по итогам "правительственного часа" в палате регионов с участием вице-премьера Виктории Абрамченко, вошло 243 предложения. Инициативы нашей республики были поддержаны. И как отметила Виктория Абрамченко, сегодня важно заниматься вопросами кадрового потенциала лесной отрасли. Государство должно защитить людей, обеспечив им достойную зарплату. Без этого невозможно развитие лесного комплекса", - уверен Игорь Зубарев.