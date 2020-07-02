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Предложи новое название для интернет-магазина – получи телевизор

Новости. Общество
09:36, 03 Июля 2020
фото: © Корпорация развития Республики Карелия
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С 2 по 15 июля Корпорация развития Республики Карелия проводит конкурс на новое название для регионального интернет-магазина "Сделано в Карелии".

Победитель конкурса получит приз – телевизор LED LG 32LK6190. Авторы двадцати лучших названий получат поощрительные призы от организаторов мероприятия.

Интернет-магазин "Сделано в Карелии" создан для поддержки местных предпринимателей весной 2020 года. Продавать свои товары и услуги на электронной торговой площадке могут все представители бизнеса, зарегистрированные на территории Республики Карелия. Участие в проекте бесплатное.

За два месяца работы на маркетплейсе зарегистрировалось более 400 карельских компаний. За это время сайт посетило порядка 28 тысяч человек. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются сервисы доставки готовых блюд, индивидуальные средства защиты косметические средства.

Интернет-магазин "Сделано в Карелии" активно набирает обороты. Именно поэтому создатели маркетплейса приняли решение придать сайту большую индивидуальность и добавить особенный колорит. Когда интернет-магазин получит новое название, знак "Сделано в Карелии" будет использоваться, чтобы выделять товары карельских производителей.

Мы приглашаем жителей Карелии присоединиться и внести свой вклад в масштабный региональный проект. Побороться за главный приз можно, выполнив простые условия:

• соверши покупку на любую сумму в интернет-магазине "Сделано в Карелии" по ссылке shop.kr-rk.ru,

• пришли не более трёх вариантов названий, ФИО и номер телефона, которые указаны при оформлении покупки на сайте, на электронный адрес shop@kr-rk.ru,

• следи за новостями Корпорации развития Республики Карелия по ссылке: kr-rk.ru/novosti. Победители конкурса будут определены 17 июля.

С полными условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке: kr-rk.ru/media/docs/polozhenie_laXI7s8.pdf.

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