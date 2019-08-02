Предпенсионеры Карелии начнут изучать "делопроизводство и документооборот"

В Сортавальском районе на базе колледжа будущие пенсионеры смогут освоить курс "Кадровое делопроизводство и документооборот".

Бесплатные занятия в рамках нацпроекта "Демография" уже начались, сообщают в правительстве Карелии. Среди студентов - предприниматели, муниципальные служащие, сотрудники госучреждений, бухгалтера, работники банков и руководители кадровой службы предприятий.



Предпенсионеры Сортавалы смогут повысить свою квалификацию без отрыва от основной работы. Безработные же граждане при обучении через службу занятости получают стипендию 11 280 рублей с учетом "северных" надбавок.



Напомним, в рамках нацпроекта в Карелии до конца 2024 года планируют обучить не менее 1434 граждан предпенсионеров, из них 239 человек в этом году. На эти цели ежегодно будет выделяться более 18 млн рублей. В республике подготовлен список из 50 востребованных профессий.