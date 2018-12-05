Предпенсионеры Карелии не желают выбирать новую работу

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Жители предпенсионного возраста в республике не хотят участвовать в программах переобучения для возможности устройства на новую работу.
Карелия в 2019 году планирует получить более 17 млн рублей из федерального центра на проведение мероприятий по профессиональной подготовке и переподготовке граждан предпенсионного возраста.
Желание пройти профессиональное обучение с целью дальнейшего трудоустройства выразили более 25% участников исследования. Порядка 40% опрошенных заявили, что не нуждаются в профобучении, поскольку имеют и так достаточно высокую подготовку. Еще 35% не определились, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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