Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:49, 01 Февраля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Предпенсионеры составляют десятую часть всех безработных Карелии

Загрузка...

Управление труда и занятости республики сообщило о мерах поддержки граждан предпенсионного возраста и отметило, что доля предпенсионеров в Карелии составила примерно 1/10 от всех безработных в 2018 году.

На первое декабря прошлого года в органах служб занятости состояло на учете 520 предпенсионеров (9,7% от общего числа безработных). С января по ноябрь было трудоустроено 515 человек.

Часть граждан приступили к временным работам. Так, 57 человек отправились на общественные работы, которые носят временный или сезонный характер.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2019-02-01 14:23:40
Так и грабительская реформа действует еще только месяц! А "цыплят по осени считают".
Евгений
2019-02-01 14:23:16
Вот вам и последствия реформ и оптимизаций. И это только начало.
кир
2019-02-01 13:33:41
Пенсионная реформа делается правильно. Вы размножаться не хотите. Кто должен кормить вас? Только работать до самой смерти.
Плейшнер
2019-02-01 13:28:13
Италия снизила пенсионный возраст. Вы же не хотите как в Италии?

В Италии президент уже подписал закон о снижении пенсионного возраста.



Как там теперь?
Этот закон назвали "квота 100" и вот почему:
Если вам 62 года и ваш трудовой стаж равен 38 годам, то сумма этих значений равняется 100 балам. Очень интересное решение.
До подписания закона возраст выхода на пенсию составлял 67 лет.
Причина: разгрузка рабочих мест для молодежи.
Почему мы не итальянцы?
Средняя продолжительность жизни в Италии 82 года. У нас же продолжительность жизни у мужчин — 68 лет, у женщин — 78 лет. Т.е. понятно, что огромная часть людей просто не будут доживать до пенсии.
Также в РФ около 20 млн. человек находятся за чертой бедности. Это я к чему? Молодым людям (и не только им) очень сложно найти работу, а увеличение пенсионного возраста лишь усугубит проблему.
Также в Италии введен безусловный базовый доход в 780 евро. Т.е. если вы безработный, пенсионер, или обычный работающий, каждый месяц вы получите не менее 780 евро. (58 000 рублей по текущему курсу).
У нас же удивительная ситуация (чему очень сильно удивляется МВФ): большинство бедных в нашей стране — работающие люди.
Нам же рассказали про то, что денег нет, нужно повышать. И эти сказки прокатили при огромном профиците в бюджете. Т.е. реальных причин повышать пенсионный возраст не было.
Граждане, Вы же не хотите как в Италии?
zanoza
2019-02-01 12:59:26
Десятая часть это не так уж и мало! И временное трудоустройство -это не выход! Посмотрим что будет дальше. Но думаю, что ничего хорошего!
XXXXX
2019-02-01 12:53:58
Достали уже бредить . Пенсионную реформу надо отменять как антинародную и антиконституционную .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

31.01.2019 15:22
Обществоведение
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 4
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 16
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 1
29.01.2019 15:07
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2019 17:12
Без политики
Большой проект Ковригина
Учредитель и инвестор Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин рассказал о планах на 2019 год.
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
"Ну что, коллега, полечим правильно?"
31.01.2019 11:54
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
29.01.2019 15:43
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»