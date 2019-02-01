Предпенсионеры составляют десятую часть всех безработных Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Управление труда и занятости республики сообщило о мерах поддержки граждан предпенсионного возраста и отметило, что доля предпенсионеров в Карелии составила примерно 1/10 от всех безработных в 2018 году.
На первое декабря прошлого года в органах служб занятости состояло на учете 520 предпенсионеров (9,7% от общего числа безработных). С января по ноябрь было трудоустроено 515 человек.
Часть граждан приступили к временным работам. Так, 57 человек отправились на общественные работы, которые носят временный или сезонный характер.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
30.01.2019, 11:13
31.01.2019, 15:27
29.01.2019, 09:11
29.01.2019, 14:59
28.01.2019, 15:44
Аналитика
31.01.2019 15:22
Обществоведение
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
30.01.2019 16:17
30.01.2019 12:15
30.01.2019 11:55
29.01.2019 15:07
Чтиво
31.01.2019 17:12
Без политики
Учредитель и инвестор Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин рассказал о планах на 2019 год.
31.01.2019 16:24
31.01.2019 11:54
29.01.2019 15:43
Медиа
Сегодня 11:13
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии