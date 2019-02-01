Предпенсионеры составляют десятую часть всех безработных Карелии

Управление труда и занятости республики сообщило о мерах поддержки граждан предпенсионного возраста и отметило, что доля предпенсионеров в Карелии составила примерно 1/10 от всех безработных в 2018 году.

На первое декабря прошлого года в органах служб занятости состояло на учете 520 предпенсионеров (9,7% от общего числа безработных). С января по ноябрь было трудоустроено 515 человек.

Часть граждан приступили к временным работам. Так, 57 человек отправились на общественные работы, которые носят временный или сезонный характер.

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