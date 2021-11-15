Предпраздничный ажиотаж начался в Петрозаводске - парковки у торговых центров забиты (ФОТОФАКТ)

Жители Петрозаводска в последние выходные перед наступлением Нового года массово отправились по магазинам - парковки у торговых центров забиты машинами.

В Петрозаводске начался предпраздничный ажиотаж. В последние выходные дни перед наступлением Нового года горожане торопятся купить подарки и продукты к праздничному столу.

Читатель "Столицы на Онего" в субботу, 25 декабря, прислал фото, на котором запечталел огромное количество автомобилей, выстроившихся в очередь для проезда в торговый центр, а также кадры с парковки, где все места заняты.