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Предпраздничный ажиотаж начался в Петрозаводске - парковки у торговых центров забиты (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
09:15, 26 Декабря 2021
фото: Читатель "Столицы на Онего"

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Жители Петрозаводска в последние выходные перед наступлением Нового года массово отправились по магазинам - парковки у торговых центров забиты машинами.

В Петрозаводске начался предпраздничный ажиотаж. В последние выходные дни перед наступлением Нового года горожане торопятся купить подарки и продукты к праздничному столу. 

Читатель "Столицы на Онего" в субботу, 25 декабря, прислал фото, на котором запечталел огромное количество автомобилей, выстроившихся в очередь для проезда в торговый центр, а также кадры с парковки, где все места заняты.

 

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Комментарии

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