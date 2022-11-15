Предприятие из Карелии производит корма для коров с добавками шунгита и водорослей

«Надвоицкий завод ТДМ» делает кормовые добавки на основе минерала шунгита и бурых водорослей Белого моря.

«Надвоицкий завод ТДМ» на протяжении последних пяти лет разрабатывает и производит кормовые добавки для сельского хозяйства на основе шунгита и бурых водорослей Белого моря.



Как «Столице на Онего» рассказали в республиканском Минсельхозе, добавки подходят как для кормления крупного рогатого скота, так и для птицы. Кроме того, надвоицкие добавки используют в косметологии.



Организация неоднократно представляла республику на форумах и выставках. Так, в 2022 году на международном мероприятии «Агрокомплекс» ее удостоили диплома II степени и серебряной медали в номинации «За научные разработки и их внедрение в отраслях животноводства».



По итогам выставки «АГРОВОЛГА 2022» в Казани предприятие достигло предварительной договоренности о сотрудничестве с Державинской птицефабрикой из Татарстана. Кроме того, карельскими разработками заинтересовались партнеры из Египта и Ирана.



«Надвоицкий завод ТДМ» взаимодействует с региональным центром поддержки экспорта. Компания разместила свою продукцию на международной электронной торговой площадке Alibaba.com.



Также завод заключил контракт с Белоруссией. Сейчас представители «Надвоицкого завода ТДМ» участвуют в международной бизнес-миссии. Это позволит расширить круг партнеров из соседней страны.