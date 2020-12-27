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Предприятие в Карелии поймали при попытке спрятать трупы животных в землю

Новости. Общество
12:05, 28 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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В Олонецком районе сельхозпредприятие попыталось закопать останки туш крупного рогатого скота в землю, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В октябре государственные инспекторы карельского Россельхознадзора в ходе административного расследования провели отбор почвы на земельном участке сельхозназначения в Олонецком районе. 

В результате проведенного анализа инспекторы обнаружили на участке останки туш крупного рогатого скота. Позже на участок выехали государственный инспектор отдела ветеринарного контроля и ветеринарный врач Олонецкой ветеринарной станции, однако на указанном месте останки туш выявлены не были. Земельный участок оказался разработан и выровнен на площади примерно 5х5 м, на земле были видны следы от техники.

В двух метрах от этого места эксперты обнаружили фрагмент кишечника крупного рогатого скота. Ветеринарный врач взял его для лабораторного исследования на наличие возбудителя сибирской язвы. Согласно заключению лаборатории, возбудитель заболевания в пробе не обнаружен.

По представленным сельхозпредприятием сведениям, останки туш крупного рогатого скота были захоронены 30 октября на месте – закопаны в вырытой экскаватором канаве. Заключение на обращение с биологическими отходами и акт уничтожения, утилизации биологических отходов подписала главный ветеринарный врач предприятия.

В соответствии с ветеринарными правилами, уничтожение биологических отходов таким образом категорически запрещается. В итоге за нарушение ветеринарно-санитарных правил к административной ответственности привлекли юридическое лицо, а также ветеринарного врача предприятия.

В адрес предприятия выдали предписание принять меры по утилизации останков крупного рогатого скота и представить документы об исполнении предписания в срок до 25 декабря года. Предписание было исполнено.

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