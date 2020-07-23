Предприятие в Карелии вернуло долг, как только приставы приценились к грузовику

В Костомукше фирма задолжала государству 730 тысяч рублей, приставы запретили пользоваться служебными машинами, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Костомукше находилось исполнительное производство о взыскании с должника-организации в пользу налогового органа задолженности на сумму свыше 730 тысяч рублей.

Поскольку задолженность погашена не была, пристав ввел запрет на регистрационные действия в отношении четырех транспортных средств.

Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, представитель должника незамедлительно явился на прием к судебному приставу-исполнителю, где ему объяснили все последствия, если деньги не будут возвращены в течение 5 дней.

Поскольку в установленный срок задолженность не была погашена, судебный пристав обратил взыскание на грузовое транспортное средство предварительной стоимостью 600 тысяч рублей.

Понимая, что дальнейшее бездействие по погашению задолженности может привести к потере имущества, должник погасил задолженность перед налоговым органом в полном объеме.